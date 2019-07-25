На 152-м округе в Ровно уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Ковальчук

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 152 в Ровно, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Ковальчук с 31,16% (24023 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель "Свободы" Олег Осуховский – за него отдали голоса 13,93% избирателей (10741 голос).

Напомним, Ковальчук Александр Владимирович родился 5 февраля 1974 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, ОО "Платформа взаимодействий "Пространство", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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