На 154-м округе в Ровенской области нардеп Дехтярчук проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексейчуку

Разрыв между кандидатами составил более 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 154 в Ровенской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Алексейчук с 36,01% (30290 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Дехтярчук – за него отдали голоса 15,33% избирателей (12896 голосов).

Напомним, Алексейчук Александр Васильевич родился 6 марта 1981 года в селе Буща Здолбуновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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