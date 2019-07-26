На 157-м округе в Сумской области учительница Рябуха от "Слуги народа" опередила самовыдвиженца Чмыря

Разрыв между кандидатами составил более 21%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 157 в Сумской области, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидатка от партии "Слуга народа", учительница Татьяна Рябуха с 38,87% (32864 голоса). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Юрий Чмырь – за него отдали голоса 17,38% избирателей (14698 голосов).

Напомним, Рябуха Татьяна Васильевна родилась 31 декабря 1984 в городе Сумах, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель начальных классов, КУ Сумская специализированная школа I-III ступеней № 10 беспартийнaя, проживает в Сумах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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