На 159-м округе в Сумской области "слуга народа" Шевченко проиграл нардепу-самовыдвиженцу Деркачу

Разрыв между кандидатами составил более 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 159 в Сумской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Андрей Деркач с 40,65% (26826 голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевченко – за него отдали голоса 23,23% избирателей (15329 голосов).

Напомним, Деркач Андрей Леонидович родился 19 августа 1967 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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