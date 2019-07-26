На 162-м округе в Сумской области кандидат от "Слуги народа" Задорожный победил самовыдвиженца Лозового

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 23%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 162 в Сумской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Николай Задорожный с 38,08% (26427 голоса). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Иван Лозовой – за него отдали голоса 14,52% избирателей (10079 голосов).

Напомним, Задорожный Николай Николаевич родился 5 декабря 1984 года в селе Новоюловка Софиевского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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