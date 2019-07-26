На 163-м округе в Тернополе кандидат от "Слуги народа" Богданец победил представителя "Голоса" Черкашина

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 10%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 163 в Тернополе, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец с 25,44% (20 763 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель "Голоса" Максим Черкашин – за него отдали голоса 15,30% избирателей (12 491 голос).

Напомним, Богданец Андрей Владимирович родился 13 июля 1983 года в пгт Рокитное Рокитновского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ЗАО "Птицефабрика Тернопольская", беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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