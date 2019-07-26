На 164-м округе в Тернопольской области "слуга народа" Васылив опередил кандидата от "Свободы" Головко

Разрыв между кандидатами составил менее 1%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 164 в Тернопольской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Васылив с 21,42% (18 481 голос). На втором месте в этом округе оказался представитель "Свободы" Михаил Головко – за него отдали голоса 20,94% избирателей (18 068 голосов).

Напомним, Васылив Игорь Владимирович родился 16 ноября 1979 года в городе Тернополь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Тернополе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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