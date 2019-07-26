На 168-м округе в Харькове "слуга народа" Мезенцева опередила нардепа-самовыдвиженца Писаренко

Разрыв между кандидатами составил более 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 168 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от "Слуги народа" Мария Мезенцева с 41,51% (30 377 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Валерий Писаренко – за него отдали голоса 24,38% избирателей (17 839 голосов).

Напомним, Мезенцева Мария Сергеевна родилась 10 декабря 1989 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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