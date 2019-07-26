На 169-м округе в Харькове уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Куницкий

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 32%

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 169 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий с 47,99% (34908 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Грановский – за него отдали голоса 15,88% избирателей (11557 голосов).

Напомним, Куницкий Александр Олегович родился 25 августа 1983 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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