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На 17 округе в Винницкой области самовыдвиженец Кучер побеждает кандидата от "Батькивщины" Красницкого

22 июля, 14:24

Разрыв между кандитатами составляет около 10 %

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №17 в Винницкой области, при подсчитанных 44,85% протоколов, лидирует самовыдвиженец Николай Кучер с 36,62 % (9678 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Батькивщина" Андрей Красницкий – за него отдали голоса 26,04% избирателей (6883 голосов).  

Напомним, Кучер Николай Иванович родился 24 августа 1959 года в селе Гордеевка Тростянецкого района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Украинской Народной Партии, проживает в городе Ладыжин Винницкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, кандидаты, ЦИК, результаты, Винницкая область

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