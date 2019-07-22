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На 18 округе в Винницкой области "слуга народа" Довгань проигрывает кандидату от "Батькивщины" Мейдичу

22 июля, 14:46

Разрыв между кандитатами составляет менее 10 %

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №18 в Винницкой области, при подсчитанных 52,54% протоколов, лидирует кандидат о партии "Батькивщина" Олег Мейдич с 30,82% (11765 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Павел Довгань – за него отдали голоса 16,70% избирателей (6375 голосов).  

Напомним, Мейдич Олег Леонидович родился 24 ноября 1970 года в городе Калиновка Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Батькивщина", проживает в Виннице, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


Также мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

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Тег выборы, кандидаты, результаты, округ, Винницкая область

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