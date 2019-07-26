На 170-м округе в Харькове "слуга народа" Одарченко опередил кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Святаша

Разрыв между кандидатами составил более 14%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 170 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Андрей Одарченко с 44,41% (31 681 голос). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Дмитрий Святаш – за него отдали голоса 29,77% избирателей (21 238 голосов).

Напомним, Одарченко Андрей Николаевич родился 2 ноября 1978 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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