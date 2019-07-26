На 171-м округе в Харькове уверенно победила кандидат от "Слуги народа" Кинзбурская

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 11%

Фото: Facebook

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 171 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская с 38,01% (26 921 голос). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик – за него отдали голоса 26,95% избирателей (19 085 голосов).

Напомним, Кинзбурская Виктория Александровна родилась 23 октября 1980 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий сектором, департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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