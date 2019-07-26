На 173-м округе в Харькове нардеп Денисов проиграл "слуге народа" Бакумову

Разрыв между кандидатами составил более 23%

Избирательные участки. Фото: Григорий Салай, Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 173 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Александр Бакумов с 45,91% (30430 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Анатолий Денисенко – за него отдали голоса 22,54% избирателей (14940 голосов).

Напомним, Бакумов Александр Сергеевич родился 25 апреля 1989 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор, Харьковский национальный университет внутренних дел, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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