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На 174-м округе в Харькове нардеп Фельдман опередил кандидатку от "Слуги народа" Алексейчук

26 июля, 12:45

Разрыв между кандидатами составил более 4%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 174 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Александр Фельдман с 37,24% (29070 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидат от "Слуги народа" Виктория Адексейчук – за него отдали голоса 33,14% избирателей (25871 голосов).

Напомним, Фельдман Александр Борисович родился 6 января 1960 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в Харькове, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Харьков, ЦИК, результаты, округ

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