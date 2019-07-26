На 175-м округе в Харьковской области "слуга народа" Пивоваров победил представителя "Оппозиционного блока" Кацубу

Разрыв между кандидатами составил более 25%

Фото: AFP / Genya SAVILOV.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 175 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Евгений Пивоваров с 44,61% (30 405 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционного блока" Владимир Кацуба – за него отдали голоса 19,39% избирателей (13 217 голосов).

Напомним, Пивоваров Евгений Павлович родился 4 ноября 1978 года в городе Харькове, гражданин Украины, в течении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры технологии питания, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга Народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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