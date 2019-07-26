На 178-м округе в Харьковской области "слуга народа" Литвинов опередил самовыдвиженца Русецкого

Разрыв между кандидатами составил более 2%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 178 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Александр Литвинов с 31,75% (20 806 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Анатолий Русецкий – за него отдали голоса 29,58% избирателей (19 383 голоса).

Напомним, Литвинов Александр Николаевич родился 21 января 1972 года в городе Балаклея Харьковской области, гражданин Украины, на протяжении пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, глава Балаклейского районного совета, беспартийный, проживает в городе Балаклея Балаклейского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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