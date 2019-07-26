На 180-м округе в Харьковской области нардеп Биловол проиграл "слуге народа" Красову

Разрыв между кандидатами составил около 12%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 180 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Красов с 43,91% (29069 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Биловол – за него отдали голоса 32,08% избирателей (21235 голосов).

Напомним, Красов Алексей Игоревич родился 13 ноября 1987 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Ярко Инвест", беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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