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На 181-м округе в Харьковской области кандидат от "Слуги народа" Микиша опередил самовыдвиженку Мураеву

26 июля, 14:10

Разрыв между кандидатами составил более 15%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 181 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Микиша с 38,05% (27 212 голосов). На втором месте в этом округе оказалась самовыдвиженка Валерия Мураева – за нее отдали голоса 23,01% избирателей (16 456 голосов).

Напомним, Микиша Дмитрий Сергеевич родился 4 сентября 1985 года в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, исполнительный комитет Мерефянского горсовета, беспартийный, проживает в городе Мерефа Харьковского района Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, харьковская область, результаты, округ

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