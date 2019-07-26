На 184-м округе в Херсонской области самовыдвиженец Колыхаев опередил "слугу народа" Репилевского

Разрыв между кандидаткой и ее оппонентом составил более 12%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 184 в Херсонской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Игорь Колыхаев с 44,53% (32 674 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Слуги народа" Данил Репилевский – за него отдали голоса 32,16% избирателей (23 593 голоса).

Напомним, Колыхаев Игорь Викторович родился 8 мая 1971 года в городе Херсоне, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Ланаподове-1", ООО "Украинская продовольственная корпорация", ООО "Торговый дом "Продексим", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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