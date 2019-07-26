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На 187-м округе в Хмельницкой области победил кандидат от "Слуги народа"

26 июля, 14:51

Разрыв между лидером и его оппонентом составил более 6%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 187 в Хмельницкой области, после подсчета 100% электронных протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Николай Стефанчук с 35,82% (24 882) голосов. На втором месте в этом округе оказался представитель ВО "Свобода" Виталий Диденко – за него отдали голоса 29,43% избирателей (20 445 голосов).

Напомним, Стефанчук Николай Алексеевич родился 4 мая 1981 года в городе Хмельницкий, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник юридического отдела, государственная организация "Национальный офис интеллектуальной собственности", беспартийный, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, хмельницкая область, результаты голосования

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Сегодня

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