На 189-м округе в Хмельницкой области победила выдвиженец "Слуги народа"

Разрыв между лидером и его ближайшим преследователем составил более 12%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 189 в Хмельницкой области, при подсчитанных 100% электронных протоколов, победила представитель партии "Слуга народа" Елена Копанчук, набравшая 32,76% (26 213 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Вадим Лозовой – за него отдали голоса 20,98% избирателей (16 793 голоса).

Напомним, Копанчук Елена Евгеньевна родилась 1 ноября 1978 года в городе Львов, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат адвокатского объединения "Копанчук и Партнеры", беспартийная, проживает в Хмельницком, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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