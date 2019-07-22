На 19 округе в Волынской области нардеп Гузь с большим отрывом опережает кандидата от "Слуги народа"

Разрыв между кандидатами составляет около 45%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №19 в Волынской области, при подсчитанных 75,22% протоколов, лидирует нардеп-самовыдвиженец Игорь Гузь с 60,49% (28128 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Назар Мисковец – за него отдали голоса 15,95% избирателей (7417 голосов).

Напомним, Гузь Игорь Владимирович родился 11 января 1982 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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