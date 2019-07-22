Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 19 округе в Волынской области нардеп Гузь с большим отрывом опережает кандидата от "Слуги народа"

22 июля, 15:15

Разрыв между кандидатами составляет около 45%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №19 в Волынской области, при подсчитанных 75,22% протоколов, лидирует нардеп-самовыдвиженец Игорь Гузь с 60,49% (28128 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Назар Мисковец – за него отдали голоса 15,95% избирателей (7417 голосов).  

Напомним, Гузь Игорь Владимирович родился 11 января 1982 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, кандидаты, ЦИК, результаты, волынская область

Вы сейчас просматриваете новость " На 19 округе в Волынской области нардеп Гузь с большим отрывом опережает кандидата от "Слуги народа"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, прошел ли Дарт Вейдер в Раду

Сегодня, 15:02

На этом же округе выдвиженцу "Слуги народа" проигрывает и экс-регионал Сергей Кивалов

Выборы в Одессе: тысячи копов, "минирования" и нарушения

Сегодня, 15:02

Нарушений фиксировали немного, но и явка была невысокой

На 18 округе в Винницкой области "слуга народа" Довгань проигрывает кандидату от "Батькивщины" Мейдичу

Сегодня, 14:46

Разрыв между кандитатами составляет менее 10 %

Международные наблюдатели CANADEM дали оценку выборам в Украине

Сегодня, 14:44

Канадские наблюдатели отметили одно из самых распространенных нарушений на парламентских выборах

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

К Земле несется опасный астероид

Военные предложили искать подлодки по кильватерным следам в воде

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

"В 2020 минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн"

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы

Японцы создали сигвей для поездок по воде

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Бутербродницы в городе по спецценам и со скидкам

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь