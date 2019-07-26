На 191-м округе в Хмельницкой области нардеп Бондарь победил "слугу народа" Потапову

Разрыв между лидером и конкурентом составил менее двух процентов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 191 в Хмельницкой области после подсчета 100% протоколов победил самовыдвиженец Виктор Бондарь с 30,63% (21 514 голосов). На втором месте оказалась представитель партии "Слуга народа" Марина Потапова – за нее отдали голоса 28,89% избирателей (20 296 голосов).

Напомним, Бондарь Виктор Васильевич родился 5 ноября 1975 года в городе Ленинград, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в пгт Гостомель города Ирпень Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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