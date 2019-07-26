На 197-м округе в Черкасской области "слуга народа" Скичко обошел нардепа Голуба

Разрыв между победителем и конкурентом превысил 33 процента

Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 197 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец партии "Слуга народа" Александр Скичко с результатом 50,92% (34 455 голосов). На втором месте оказался нардеп-самовыдвиженец Владислав Голуб - за него отдали голоса 17,59% избирателей (11 905 голосов).

Напомним, Скичко Александр Александрович: родился 28 апреля 1991 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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