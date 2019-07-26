Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 197-м округе в Черкасской области "слуга народа" Скичко обошел нардепа Голуба

26 июля, 18:21

Разрыв между победителем и конкурентом превысил 33 процента

Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 197 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец партии "Слуга народа" Александр Скичко с результатом 50,92% (34 455 голосов). На втором месте оказался нардеп-самовыдвиженец Владислав Голуб - за него отдали голоса 17,59% избирателей (11 905 голосов).

Напомним, Скичко Александр Александрович: родился 28 апреля 1991 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, мажоритарный округ, подсчет голосов, результаты голосования, Черкасская область

Вы сейчас просматриваете новость " На 197-м округе в Черкасской области "слуга народа" Скичко обошел нардепа Голуба". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новую Раду вошли 13 нардепов без высшего образования и 30 безработных

Сегодня, 14:50

В предыдущем созыве было на 5 безработных больше

В ЕС прокомментировали возможную "узурпацию" власти "Слугой народа" в Раде

Сегодня, 12:38

Мингарелли рассказал, в чем плюс тотального превосходства президентской партии в новом парламенте

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Евгений Кошевой поделился редким фото с любимой женой

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Грустная судьба чудесных советских актрис

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Медики рассказали, что нужно есть во избежание рака

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь