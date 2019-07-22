На 20 округе в Волынской области "слуга народа" Рублев побеждает нардепа Мартыняка

Разрыв между кандидатами составляет около 20%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №20 в Волынской области, при подсчитанных 52,54% протоколов, лидирует кандидат о партии "Слуга народа" с 41,11% (15674 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Сергей Мартыняк – за него отдали голоса 21,51% избирателей (8204 голосов).

Напомним, Рублев Вячеслав Владимирович родился 25 февраля 1979 года в городе Луцк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя Волынского областного совета, беспартийный, проживает в городе Луцк, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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