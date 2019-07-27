На 201-м округе в Черновцах учительница Лыс от "Слуги народа" победила нардепа Федорука

Разрыв между кандидаткой и ее оппонентом составил более 21%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 201 в Черновцах, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от "Слуги народа", учительница Елена Лыс с 34,66% (24243 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Николай Федорук – за него отдали голоса 13,29% избирателей (9298 голоса).

Напомним, Лыс Елена Георгиевна родилась 15 июня 1971 в селе Бродок Дрогичинского района Брестской области, Беларусь, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, учитель, Черновицкая гимназия № 2 Черновицкого городского совета, беспартийнaя, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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