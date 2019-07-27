На 202-м округе в Черновицкой области нардепа Рыбака опередил "слуга народа" Заремский

Разрыв между кандидатами составил около 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 202 в Черновицкой области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Максим Заремский с 37,03% (26023 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Иван Рыбак – за него отдали голоса 17,19% избирателей (12084 голоса).

Напомним, Заремский Максим Валентинович родился 26 сентября 1991 года в городе Могилев, Беларусь, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения, управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, беспартийный, проживает в селе Реваковцы Кицманского района Черновицкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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