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На 203-м округе в Черновицкой области кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Жар проиграл "слуге народа" Мазурашу

27 июля, 08:49

Разрыв между кандидатами составил около 8%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 202 в Черновицкой области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу с 27,04% (18425 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Жар – за него отдали голоса 18,88% избирателей (12865 голоса).

Напомним, Мазурашу Георгий Георгиевич родился 17 апреля 1971 года в селе Крупянское Глыбокского района Черновицкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, КЗ "Черновицкий областной центр физического здоровья населения "Спорт для всех ", беспартийный, проживает в Черновцах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, черновицкая область

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