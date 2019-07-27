На 205-м округе в Чернигове "слуга народа" Семинский опередил самовыдвиженца Кулича

Разрыв между кандидатами составил более 13%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 205 в Чернигове, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Олег Семинский с 34,14% (24258 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Валерий Кулич – за него отдали голоса 20,75% избирателей (14746 голосов).

Напомним, Семинский Олег Валерьевич родился 20 декабря 1973 в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Дилайс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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