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На 206-м округе в Чернигове нардеп-самовыдвиженец Микитась проиграл кандидату от "Слуги народа" Полякову

27 июля, 10:51

Разрыв между кандидатами составил более 11%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 206 в Чернигове, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Антон Поляков с 33,17% (23284 голоса). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Максим Микитась – за него отдали голоса 21,65% избирателей (15108 голосов).

Напомним, Поляков Антон Эдуардович родился 11 ноября 1987 года в городе Чернигов, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, Чернигов, результаты, округ

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