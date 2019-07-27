На 207-м округе в Черниговской области "слуга народа" Зуев опередил самовыдвиженца Рыбакова
Разрыв между кандидатами составил около 2%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 207 в Черниговской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Максим Зуев с 26,22% (18560 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Игорь Рыбаков – за него отдали голоса 24,51% избирателей (17351 голосов).
Напомним, Зуев Максим Сергеевич родился 14 апреля 1982 года в городе Кустанай, Казахстан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, руководитель ООО "Артмедиа АДВ", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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