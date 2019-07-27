На 209-м округе в Черниговской области кандидат от "Слуги народа" Зуб опередил нардепа Кодолу

Разрыв между кандидатами составил более 4%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 209 в Черниговской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Валерий Зуб с 30,29% (21318 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Александр Кодола – за него отдали голоса 26,23% избирателей (18464 голоса).

Напомним, Зуб Валерий Алексеевич родился 4 марта 1970 года в пгт Варва Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КНП "Черниговский медицинский центр современной онкологии", беспартийный, проживает в Чернигове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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