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На 210-м округе в Черниговской области победу одержал самовыдвиженец Коровченко

27 июля, 13:26

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил менее 1%

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 210 в Черниговской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Сергей Коровченко с 21,28% (16448 голосов). На втором месте в этом округе тоже оказался самовыдвиженец. За Бориса Приходько отдали голоса 21,09% избирателей (16295 голосов).

Напомним, Коровченко Сергей Владимирович родился 19 февраля 1979 года в пгт Фащевка Перевальского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление", беспартийный, проживает в селе Замостье Прилукского района Черниговской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Черниговская область

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