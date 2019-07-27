На 211-м округе в Киеве "слуга народа" Юрченко обошел выдвиженца "Европейской Солидарности"

Разрыв между первым и вторым местом превысил 10%

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 211 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Александр Юрченко с результатом 34,73% (27 528 голосов). На втором месте оказался выдвиженец партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив – за него отдали голоса 24,28% избирателей (19 246 голосов).

Напомним, Юрченко Александр Николаевич родился 23 июля 1988 в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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