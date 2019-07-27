На 213-м округе в Киеве "слуга народа" Дубнов обошел кандидата ЕС и действующего нардепа

Разрыв между первым и вторым местом составил более 18%

Фото: facebook.com/cvu.ngo.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 213 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Артем Дубнов с результатом 36,26% (28 606 голосов). На втором месте оказалась выдвиженец партии "Европейская Солидарность" Анна Старостенко – за нее отдали голоса 18,17% избирателей (14 333 голоса). Стоит добавить, что третье место осталось за действующим нардепом Бориславом Березой – он набрал 17,96% (14 167 голосов)

Напомним, Дубнов Артем Васильевич родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и Я", беспартийный, проживает в Киеве , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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