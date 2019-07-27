На 215-м округе в Киеве "слуга народа" Яременко обошел нардепа Ильенко

Разрыв между первым и вторым местом составил более 16,5%

REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 215 в Киеве после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец от партии "Слуга народа" Богдан Яременко с результатом 37,51% (27 223 голоса). На втором месте оказался выдвиженец партии "ВО "Свобода", нардеп Андрей Ильенко – за него отдали голоса 21,06% избирателей (15 290 голосов).

Напомним, Яременко Богдан Васильевич родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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