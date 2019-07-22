На 22 округе на Волыни самовыдвиженец Палица опередил представителя "Слуги народа"

Разрыв между лидерами составляет 10 процентов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №22 в Волынской области, после подсчета 100% протоколов победителем оказался самовыдвиженец Игорь Палица, набравший 37,17% (29 157 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Писарчук – за него отдали голоса 27,27% избирателей (21 368 голосов).

Напомним, Палица Игорь Петрович родился 10 декабря 1972 года в городе Луцке, является главой Волынского областного совета, он – член политической партии "Украинское объединение патриотов – Укроп", судимость отсутствует, самовыдвиженец.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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