Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 22 округе на Волыни самовыдвиженец Палица опередил представителя "Слуги народа"

22 июля, 17:51

Разрыв между лидерами составляет 10 процентов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №22 в Волынской области, после подсчета 100% протоколов победителем оказался самовыдвиженец Игорь Палица, набравший  37,17% (29 157 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Писарчук – за него отдали голоса 27,27% избирателей (21 368 голосов).  

Напомним, Палица Игорь Петрович родился 10 декабря 1972 года в городе Луцке, является главой Волынского областного совета, он – член политической партии "Украинское объединение патриотов – Укроп", судимость отсутствует, самовыдвиженец.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, Волынь, результаты, округ, палица, волынская область

Вы сейчас просматриваете новость " На 22 округе на Волыни самовыдвиженец Палица опередил представителя "Слуги народа"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

Сегодня, 17:45

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

Однопартийное большинство в Раде: в чем главные риски для страны

Сегодня, 17:07

По мнению Фесенко, в любом случае "Слуге народа" лучше сформировать коалицию с "Голосом"

Нефедов обещает внедрить системные изменения на таможне в 2020

Штрафы для «евробляхеров» могут отложить - Зеленский внес проект

Меган Маркл и принц Гарри в третий раз ищут няню для своего сына

Ученые нашли бактерию, которая питается метаном

Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer

НАСА: корабль Crew Dragon от SpaceX взорвался при посадке

Microsoft расшифрует иммунную систему человека

Испытания летающего электрического катера SeaBubbles в Майами

Лунная гонка: как державы собираются присвоить спутник Земли

Доктор Комаровский объяснил, когда можно давать антибиотики детям

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Ученые нашли самую древнюю пиранью в мире

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь