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На 23 округе на Волыни депутат-самовыдвиженец опережает представителя "Слуги народа"

22 июля, 18:10

Разрыв между кандитатами составляет около 16%

Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY
Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе №23 в Волынской области, при подсчитанных 67,3% протоколов, лидирует нардеп-самовыдвиженец Ирина Констанкевич с 47,96% (23 567) голосов. На втором месте в этом округе идет кандидат от партии "Слуга народа" Максим Приймачук - за него отдали голоса 31,41% избирателей (15 432 голоса).  

Напомним, Ирина Констанкевич родилась 23 июня 1965 года в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член политической партии "Украинское объединение патриотов – Укроп", проживает в городе Луцке, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, ЦИК, голосование, мажоритарка, результаты

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