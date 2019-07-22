На 28-м округе в Днепропетровской области победителем назвали кандидата от "Слуги народа"

Лидером голосования назван кандидат от президентской партии

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №2 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Юрий Мысягин, набравший 55,39% (35 077) голосов. Второе место занял выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Черный – за него отдали голоса 14,21% избирателей (9000 голосов).

Напомним, Мысягин Юрий Михайлович: родился 21 марта 1974 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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