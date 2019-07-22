На 31 округе в Днепропетровской области победу одержал кандидат "Слуги народа"

Лидером голосования стал кандидат от партии "Слуга народа"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №31 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Захарченко, который набрал 56,26% (47 735) голосов. Второе место занял самовыдвиженец Константин Павлов – за него отдали голоса 25,98% избирателей (22 041 голосов).

Напомним, Захарченко Владимир Васильевич родился 27 января 1971 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по безопасности, ООО "Завод буровой техники "ДСД", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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