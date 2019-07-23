На 36 округе в Днепропетровской области с небольшим отрывом побеждает представитель "Слуги народа"

Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №36 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Роман Каптелов, который набрал 40,57% (31 683) голосов. Второе место занял самовыдвиженец Артур Мартовицкий – за него отдали голоса 32,21% избирателей (10 495 голосов).

Напомним, Каптелов Роман Владимирович: родился 16 марта 1980 в селе Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 36 округе в Днепропетровской области с небольшим отрывом побеждает представитель "Слуги народа"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"