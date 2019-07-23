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На 46 округе в Донецкой области победил кандидат от "Оппозиционного блока" Христенко

23 июля, 08:20

Кандидат опередил ближайшего оппонента более чем на 10%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 46 в Донецкой области, при подсчитанных 100 % протоколов, победил представитель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Федор Христенко с 38,01% (24958 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Родион Вощанов – за него отдали голоса 25,60% избирателей (16810 голосов).

Напомним, Христенко Федор Владимирович родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Тельмановского района Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", живет в селе Романков Обуховского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Донецкая область

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