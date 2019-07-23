На 47 округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционного блока" опередил "слугу народа"

Разрыв между кандидатами составляет около 30%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 47 в Донецкой области, при подсчитанных 99,11 % протоколов, побеждает представитель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Солод с 46,87% (26740 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Василий Патлачук – за него отдали голоса 17,01% избирателей (9707 голосов).

Напомним, Солод Юрий Васильевич родился 27 апреля 1972 года в селе Красный Кут Антрацитовского района Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционного платформа – За жизнь", проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционного платформа – За жизнь".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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