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На 49 округе в Донецкой области Колесникова опережает кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь"

23 июля, 09:32

Разрыв между кандидатами составляет менее 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 49 в Донецкой области, при подсчитанных 81,14 % протоколов, побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Валерий Гнатенко с 37,18% (16446 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционного блока" Борис Колесников – за него отдали голоса 32,67 избирателей (14405 голосов).

Напомним, Гнатенко Валерий Сергеевич родился 3 февраля 1967 года в городе Дружковка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Дружковский городской председатель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Дружковка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Донбасс, ЦИК, результаты, округ, Донецкая область

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