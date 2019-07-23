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На 50 округе в Донецкой области побеждает кандидат от "Оппозиционного блока"

23 июля, 09:49

Разрыв между кандидатами составляет около 1%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области, при подсчитанных 95,57 % протоколов, побеждает кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин с 30,66% (18992 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Андрей Аксенов – за него отдали голоса 29,54 избирателей (18303 голосов).

Напомним, Требушкин Руслан Валерьевич родился 27 ноября 1975 года в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, мэр Покровский, беспартийный, проживает в Покровске Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Донецкая область

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