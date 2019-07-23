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На 51 округе в Донецкой области победил пенсионер-самовыдвиженец

23 июля, 10:50

Разрыв между кандидатами составил около 15%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Александр Ковалев с 33,03% (220 голосов). На втором месте в этом округе оказался также самовыдвиженец Владимир Веселкин – за него отдали голоса 18,61 избирателей (124 голосов).

Напомним, Ковалев Александр Иванович родился 7 октября 1967 года в городе Макеевка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, голосование, результаты, округ, Донецкая область

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