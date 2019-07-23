На 59-м округе в Донецкой области побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Мороз

Разрыв между кандидатом и его ближайшим оппонентом составляет около 10%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 59 в Донецкой области, при подсчитанных 90,27 % протоколов, побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Мороз с 31,80 % (16251 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Сергей Сажко – за него отдали голоса 22,07% избирателей (11279 голосов).

Напомним, Мороз Владимир Викторович родился 24 октября 1967 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Марьинская районная государственная администрация, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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