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На 60 округе в Донецкой области нардеп Лубинец опередил кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Марчевского

23 июля, 13:10

Разрыв между кандидатами составил около 10%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 60 в Донецкой области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Дмитрий Лубинец с 35,90 % (16171 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Артем Марчевский – за него отдали голоса 26,74% избирателей (12043 голосов).

Напомним, Лубинец Дмитрий Валерьевич родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Донецкая область

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