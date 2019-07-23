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На 62 округе в Житомирской области с огромным отрывом победил "слуга народа" Герасименко

23 июля, 13:27

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 40%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 62 в Житомирской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Герасименко с 47,72 % (38049 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Леонченко – за нее отдали голоса 8,12% избирателей (6477 голосов).

Напомним, Герасименко Игорь Леонидович родился 5 января 1984 года в городе Радомышле Радомышльского района Житомирской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в городе Житомире, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, житомирская область

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